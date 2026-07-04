Возинья стал самым возрастным вратарем не из Европы в плей-офф ЧМ

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Вратарь сборной Кабо-Верде Возинья стал самым возрастным голкипером не европейской национальной команды, который принял участие в матче плей-офф чемпионата мира по футболу.
В возрасте 40 лет и 30 дней он вышел в стартовом составе на встречу 1/16 финала с аргентинцами. Среди вратарей старше него в играх на вылет мировых первенств появлялись на поле только итальянец Дино Дзофф (40 лет и 133 дня) и англичанин Питер Шилтон (40 лет и 292 дня).
Возинья выступает за клуб «Шавиш» из второго португальского дивизиона. Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость оценивается в €50 тыс. Он также играл за португальский «Жил Висенте», молдавский «Зимбру», кипрский АЕЛ и словацкий «Тренчин».
На групповой стадии сборная Кабо-Верде сыграла вничью с испанцами (0:0), уругвайцами (2:2) и командой Саудовской Аравии (0:0). Возинья попал в символическую сборную предварительного этапа по версии суперкомпьютера британской аналитической компании Opta.