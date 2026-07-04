Возинья стал самым возрастным вратарем не из Европы в плей-офф ЧМ

В возрасте 40 лет и 30 дней он вышел в стартовом составе на встречу 1/16 финала с аргентинцами. Среди вратарей старше него в играх на вылет мировых первенств появлялись на поле только итальянец Дино Дзофф (40 лет и 133 дня) и англичанин Питер Шилтон (40 лет и 292 дня).