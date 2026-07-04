World Athletics оставила в силе запрет на участие россиян в турнирах

Вопрос о возвращении атлетов на соревнования обсуждался на 241-м заседании Совета организации, прошедшем 1−2 июля. Глава World Athletics Себастьян Коу заявил, что рабочая группа искала условия для потенциального возвращения атлетов на международную арену, но оснований для отмены ограничений сейчас нет. «Никакого реального продвижения к мирным переговорам (между Россией и Украиной.— “Ъ”) так и не произошло», — сказал он.