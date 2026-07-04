Будапешт готов запустить новый раунд переговоров по приему Украины в ЕС

Уточняется, что Будапешт готов направить Украине и Молдове письмо для запуска процедуры открытия шестого переговорного блока. Он коснется внешней и торговой политики, а также вопросов безопасности.
Как отмечается, Венгрия по-прежнему блокирует еще четыре переговорных раунда. Пока Украина имеет возможность продвинуться только по одному направлению.
Как пишет Neue Zürcher Zeitung, конфликт между Киевом и Варшавой может ударить по перспективам вступления Украины в Евросоюз. Польшу задели слова, что никто не будет указывать Киеву, «каких героев уважать».
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