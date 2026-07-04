Два человека погибли и один пострадал при стрельбе в торговом центре в США

Два человека погибли при стрельбе в торговом центре в США, ещё один ранен и госпитализирован. Инцидент произошёл в городе Дирборн, штат Мичиган, информирует телеканал ABC News.
«Два человека погибли и один получил огнестрельные ранения в торговом центре Fairlane в городе Дирборн, штат Мичиган», — сказано в сюжете.
Перестрелка произошла в пятницу 3 июля около 13.30 по местному времени, что соответствует 20.30 по московскому времени. Оба погибших и раненый — молодые мужчины в возрасте около 20 лет. Сообщается, что они повздорили, и конфликт в какой-то момент перерос в перестрелку.
Накануне в США женщина застрелила мужчину во время спора из-за места на парковке. Это произошло в окрестностях населённого пункта Форт-Лодерлейл в штате Флорида. Женщина, желающая занять последнее свободное парковочное место около торгового центра, выстрелила в живот мужчине, который также на него претендовал.
Также сообщалось, что стрельба произошла на территории фан-зоны ЧМ по футболу в США, есть погибший.
Ранее сообщалось, что два человека серьёзно ранены при стрельбе в медцентре в Калифорнии.