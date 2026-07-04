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Два человека погибли и один пострадал при стрельбе в торговом центре в США

ABC News: Двое погибли в перестрелке около торгового центра в Мичигане.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли при стрельбе в торговом центре в США, ещё один ранен и госпитализирован. Инцидент произошёл в городе Дирборн, штат Мичиган, информирует телеканал ABC News.

«Два человека погибли и один получил огнестрельные ранения в торговом центре Fairlane в городе Дирборн, штат Мичиган», — сказано в сюжете.

Перестрелка произошла в пятницу 3 июля около 13.30 по местному времени, что соответствует 20.30 по московскому времени. Оба погибших и раненый — молодые мужчины в возрасте около 20 лет. Сообщается, что они повздорили, и конфликт в какой-то момент перерос в перестрелку.

Накануне в США женщина застрелила мужчину во время спора из-за места на парковке. Это произошло в окрестностях населённого пункта Форт-Лодерлейл в штате Флорида. Женщина, желающая занять последнее свободное парковочное место около торгового центра, выстрелила в живот мужчине, который также на него претендовал.

Также сообщалось, что стрельба произошла на территории фан-зоны ЧМ по футболу в США, есть погибший.

Ранее сообщалось, что два человека серьёзно ранены при стрельбе в медцентре в Калифорнии.

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