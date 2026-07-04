Два человека погибли и один пострадал при стрельбе в торговом центре в США

Перестрелка произошла в пятницу 3 июля около 13.30 по местному времени, что соответствует 20.30 по московскому времени. Оба погибших и раненый — молодые мужчины в возрасте около 20 лет. Сообщается, что они повздорили, и конфликт в какой-то момент перерос в перестрелку.