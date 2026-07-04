Как отдыхаем в этом полугодии: когда россиянам ждать длинных праздников

В этом году четверг 31 декабря будет выходным днем из-за переноса. С 1 по 8 января — нерабочие дни по Трудовому кодексу. Каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Такой порядок уже утвержден правительством РФ.