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Как отдыхаем в этом полугодии: когда россиянам ждать длинных праздников

Во втором полугодии россиян ждут две короткие рабочие недели.

Источник: Комсомольская правда

В 2026 году в России ожидается еще две короткие рабочие недели. Согласно Трудовому кодексу РФ, официальным праздничным днем во втором полугодии является только День народного единства. Однако длинные выходные граждан ожидают и в декабре.

Так, первая короткая рабочая неделя будет в ноябре. Со 2 по 8 число россияне отработают четыре полных дня. Граждане отдохнут с 1 по 3 ноября.

В декабре праздники начнутся на последней неделе. С 28 декабря по 3 января 2027 года ожидается всего три рабочих дня. Это связано с наступлением Нового года.

В этом году четверг 31 декабря будет выходным днем из-за переноса. С 1 по 8 января — нерабочие дни по Трудовому кодексу. Каникулы продлятся с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года. Такой порядок уже утвержден правительством РФ.