Онищенко призвал сделать 8 июля выходным днем для всех

Он отметил, что технически нельзя решить этот вопрос, чтобы только какой-то конкретной группе людей давали выходной, а другим — нет. По словам Онищенко, многодетные уже сделали свой выбор, взяли на себя большую ответственность за будущее страны. А вот для молодых людей, которые только собираются создавать семью, такой праздник был бы очень полезен, пояснил он.