Онищенко призвал сделать 8 июля выходным днем для всех

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Идея сделать День семьи, любви и верности (8 июля) выходным днем только для многодетных нереализуема, следует сделать выходной для всех — такое мнение ТАСС выразил заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.
Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС высказал мнение, что День любви, семьи и верности, который отмечается в РФ 8 июля, можно сделать выходным для многодетных родителей.
«Многодетная мама, как правило, сидит на работе — воспитывает пятерых, троих детей, для нее это работа. Сделать выходной для многодетных — то есть она не будет ходить на работу, а все остальные будут? Сделайте его в конце концов праздничным днем. Посвятите воспитанию людей, пропаганде многодетности», — сказал Онищенко.
Он отметил, что технически нельзя решить этот вопрос, чтобы только какой-то конкретной группе людей давали выходной, а другим — нет. По словам Онищенко, многодетные уже сделали свой выбор, взяли на себя большую ответственность за будущее страны. А вот для молодых людей, которые только собираются создавать семью, такой праздник был бы очень полезен, пояснил он.