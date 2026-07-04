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Онищенко призвал сделать 8 июля выходным днем для всех

Заместитель президента Российской академии образования академик РАН заявил, что технически нереализуемо сделать День семьи, любви и верности нерабочим только для многодетных родителей.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Идея сделать День семьи, любви и верности (8 июля) выходным днем только для многодетных нереализуема, следует сделать выходной для всех — такое мнение ТАСС выразил заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

Ранее замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб в беседе с ТАСС высказал мнение, что День любви, семьи и верности, который отмечается в РФ 8 июля, можно сделать выходным для многодетных родителей.

«Многодетная мама, как правило, сидит на работе — воспитывает пятерых, троих детей, для нее это работа. Сделать выходной для многодетных — то есть она не будет ходить на работу, а все остальные будут? Сделайте его в конце концов праздничным днем. Посвятите воспитанию людей, пропаганде многодетности», — сказал Онищенко.

Он отметил, что технически нельзя решить этот вопрос, чтобы только какой-то конкретной группе людей давали выходной, а другим — нет. По словам Онищенко, многодетные уже сделали свой выбор, взяли на себя большую ответственность за будущее страны. А вот для молодых людей, которые только собираются создавать семью, такой праздник был бы очень полезен, пояснил он.