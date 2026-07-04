Путин заявил, что не сомневается в победе России

Президент России Владимир Путин в пятницу, 3 июля, заявил, что не сомневается в победе России, во время посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
Командир штурмового подразделения 4-й бригады лейтенант Эльдар Куконбеков доложил об обстановке в освобожденной Константиновке и в конце сообщил: «Победа будет за нами!». Путин ответил ему: «Спасибо. Не сомневаюсь», говорится на сайте Кремля.
3 июля стало известно, что солдаты российской армии (ВС РФ) полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Владимир Путин выразил благодарность российским военным за их героизм и эффективную работу.
В тот же день в пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Александровка в Днепропетровской области. Оттеснить противника удалось подразделениям группировки войск «Восток».
Минобороны также сообщило, что Вооруженные силы в ночь на 2 июля атаковали Киев беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами. Целью удара, по словам представителей ведомства, были военно-промышленные и топливные объекты.