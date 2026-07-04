Путин заявил, что не сомневается в победе России

Командир штурмового подразделения 4-й бригады лейтенант Эльдар Куконбеков доложил об обстановке в освобожденной Константиновке и в конце сообщил: «Победа будет за нами!». Путин ответил ему: «Спасибо. Не сомневаюсь», говорится на сайте Кремля.