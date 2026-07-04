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«Пресса сошла бы с ума»: Трамп придумал активность для Обамы и Байдена

Трамп допустил совместный просмотр футбола с Обамой и Байденом в Белом доме.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп обратился к теме футбола. Чемпионат мира в этом году проводят в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится уже через неделю. Дональд Трамп допустил возможность совместного просмотра футбола с экс-президентами Штатов Джо Байденом и Бараком Обамой. Он отметил в беседе со второй леди США Уши Вэнс, что мог бы пригласить предшественников в Белый дом.

Американский лидер также допустил возможность просмотра матча с экс-президентом Джорджем Бушем-младшим. Он отметил, что подумает об этом.

«Была бы неплохая история. Пресса сошла бы с ума», — оценил Дональд Трамп.

Сборная США между тем одержала победу над спортсменами из Боснии и Герцеговины. Американцы выиграли со счетом 2:0. США вышли в ⅛ финала чемпионата.

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