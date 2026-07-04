«Пресса сошла бы с ума»: Трамп придумал активность для Обамы и Байдена

Американский лидер Дональд Трамп обратился к теме футбола. Чемпионат мира в этом году проводят в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится уже через неделю. Дональд Трамп допустил возможность совместного просмотра футбола с экс-президентами Штатов Джо Байденом и Бараком Обамой. Он отметил в беседе со второй леди США Уши Вэнс, что мог бы пригласить предшественников в Белый дом.