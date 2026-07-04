Герасимов сообщил о поражении 55 объектов ВПК и ТЭК Украины за июнь

Согласно докладу, всего поражены 55 объектов. Более половины из них — 34 предприятия оборонной промышленности. Как уточнил Герасимов, среди поражённых производственных площадок находятся объекты, выпускавшие крылатые ракеты «Фламинго», беспилотники большой и средней дальности, роботизированные комплексы, а также средства радиоэлектронной борьбы.
Ранее Владимир Путин квалифицировал заявления киевского режима о мнимых достижениях как пропагандистскую операцию. В ходе встречи верховный главнокомандующий заслушал доклады командования. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков акцентировал внимание на оценке Путиным информационной деятельности противника. По его словам, Киев целенаправленно раскручивает тезисы о ложных успехах, чтобы создать видимость преимущества.
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