Минпросвещения разработало новую программу по «Основам безопасности»

В ходе освоения курса «Безопасность жизнедеятельности» школьники узнают правила дорожного движения, вызова экстренных служб и порядок взаимодействия с ними, порядок действий при эвакуации из общественных мест и зданий, природные чрезвычайные ситуации и их классификацию, риски и угрозы при использовании интернета, меры профилактики неинфекционных заболеваний и защиты от них, а также другие темы.