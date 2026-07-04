В ОП назвали ситуации, когда от взрослых требуется свидетельство о рождении

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Свидетельство о рождении содержит данные, которых нет в паспорте, поэтому в некоторых ситуациях предъявлять его требуется даже взрослым людям. Об этом рассказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
«Большинство граждан уверены, что после получения паспорта гражданина РФ свидетельство о рождении уже не нужно. Но на самом деле это не так: в нем содержатся данные, которые в паспорте не фиксируются, например сведения о родителях, поэтому в некоторых ситуациях этот документ становится ключевым и без него не обойтись», — отметил эксперт.
Машаров перечислил шесть основных ситуаций, в которых взрослым требуется предъявлять свидетельство. Одна из них — установление родства. «Свидетельство о рождении — единственный документ, в котором указаны родители, поэтому оно используется для подтверждения кровных связей между близкими родственниками», — отметил общественник.
Второй случай — получение наследства. «При оформлении наследства необходимо предъявить документы, подтверждающие родство. Поскольку в паспорт совершеннолетних детей не вписывают, то единственным документом, доказывающим кровное родство с родителями, является свидетельство о рождении. Установление родства может понадобиться и при наследовании от братьев, сестер (вторая очередь), дядь или теть (третья очередь)», — объяснил Машаров.
Третий и четвертый вариант — оформление дарственной либо же пенсий, пособий. Если даритель и одаряемый — близкие родственники, то налог на дарение отсутствует. Свидетельство о рождении поможет доказать кровное родство. В случае с соцвыплатами свидетельство может понадобиться, например, при оформлении пенсии по случаю потери кормильца.
Пятый случай — установление личности для замены документов. «Если потерян или похищен документ, удостоверяющий личность гражданина РФ, то органы, выдающие документ повторно, могут потребовать представить документы, подтверждающие личность заявителя», — сказал член ОП РФ. Шестой вариант — решение вопросов, связанных с ошибками в написании фамилии, имени, отчества. «Такая ситуация встречается нередко: разное написание фамилии, имени или отчества в документах (например, в паспорте). В этом случае свидетельство о рождении может послужить доказательством того, что вы — это вы», — подытожил юрист.