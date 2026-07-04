В ОП назвали ситуации, когда от взрослых требуется свидетельство о рождении

«Большинство граждан уверены, что после получения паспорта гражданина РФ свидетельство о рождении уже не нужно. Но на самом деле это не так: в нем содержатся данные, которые в паспорте не фиксируются, например сведения о родителях, поэтому в некоторых ситуациях этот документ становится ключевым и без него не обойтись», — отметил эксперт.