Герасимов: Четвёртая бригада ВС РФ будет переформирована в дивизию в 2026 году

Четвёртая бригада Вооружённых сил России, участвовавшая в освобождении Константиновки в ДНР, в следующем году сменит статус и будет переформирована в дивизию. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов представляя доклад президенту Владимиру Путину.