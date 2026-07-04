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Герасимов: Четвёртая бригада ВС РФ будет переформирована в дивизию в 2026 году

Четвёртая бригада Вооружённых сил России, участвовавшая в освобождении Константиновки в ДНР, в следующем году сменит статус и будет переформирована в дивизию. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов представляя доклад президенту Владимиру Путину.

Источник: Life.ru

По словам главы Генштаба, расширение соединения уже запланировано. Формирование дивизии намерены завершить в 2026 году.

Ранее Владимир Путин заслушал доклад командующего группировкой войск «Южная» Сергея Медведева о ходе наступления. Военный представил верховному главнокомандующему подробную информацию о деталях проводимой наступательной операции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что доклад касался текущей обстановки и тактических решений.

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