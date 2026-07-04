Герасимов: Четвёртая бригада ВС РФ будет переформирована в дивизию в 2026 году

По словам главы Генштаба, расширение соединения уже запланировано. Формирование дивизии намерены завершить в 2026 году.
Ранее Владимир Путин заслушал доклад командующего группировкой войск «Южная» Сергея Медведева о ходе наступления. Военный представил верховному главнокомандующему подробную информацию о деталях проводимой наступательной операции. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что доклад касался текущей обстановки и тактических решений.
Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.