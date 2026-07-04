Глава ФФОМС рассказал, за сколько минут должна приезжать скорая помощь

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Время приезда скорой помощи до пациента не должно превышать 20 минут с момента вызова, но в некоторых регионах России оно может быть скорректировано из-за различных условий, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
«Согласно программе государственных гарантий, время доезда до пациента при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента вызова. Этот стандарт закреплен на федеральном уровне и служит ориентиром для всех регионов», — сказал Баланин.
Он добавил, что в территориальных программах государственных гарантий время доезда скорой помощи до пациента может быть обоснованно скорректировано. По его словам, такая гибкость необходима из-за существенных различий условий в субъектах РФ.
«На время реагирования влияют транспортная доступность, плотность населения, а также климатические и географические особенности, например, в северных регионах или горной местности передвижение осложнено», — заключил глава фонда.