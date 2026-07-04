Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава ФФОМС рассказал, за сколько минут должна приезжать скорая помощь

Баланин: время приезда скорой помощи до пациента не должно превышать 20 минут.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Время приезда скорой помощи до пациента не должно превышать 20 минут с момента вызова, но в некоторых регионах России оно может быть скорректировано из-за различных условий, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

«Согласно программе государственных гарантий, время доезда до пациента при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента вызова. Этот стандарт закреплен на федеральном уровне и служит ориентиром для всех регионов», — сказал Баланин.

Он добавил, что в территориальных программах государственных гарантий время доезда скорой помощи до пациента может быть обоснованно скорректировано. По его словам, такая гибкость необходима из-за существенных различий условий в субъектах РФ.

«На время реагирования влияют транспортная доступность, плотность населения, а также климатические и географические особенности, например, в северных регионах или горной местности передвижение осложнено», — заключил глава фонда.