Глава ФФОМС рассказал, за сколько минут должна приезжать скорая помощь

«Согласно программе государственных гарантий, время доезда до пациента при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента вызова. Этот стандарт закреплен на федеральном уровне и служит ориентиром для всех регионов», — сказал Баланин.