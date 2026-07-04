Путин назвал Константиновку ключом к освобождению всей ДНР

В ходе встречи верховный главнокомандующий отметил, что освобождение населённого пункта войсками группировки «Южная» открывает возможности для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску. По его словам, это также создаёт условия для работы по другим укреплённым районам в Донбассе.
«Взятие Константиновки войсками Южной группировки открывает прямую дорогу для дальнейшего продвижения к Краматорску и Славянску, другим укрепрайонам в Донбассе», — указал российский лидер.
Ранее президент Владимир Путин назвал освобождение Константиновки важным шагом на пути к славянско-краматорскому узлу обороны ВСУ. Константиновка перешла под полный контроль российских военных. Представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов, назвал это событие ключевым на сегодняшний день.
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