В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике ботулизма в летний период

В Роспотребнадзоре добавили, что часто ботулизмом заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. Вяленая, соленая, копченая, консервированная в домашних условиях рыба тоже несет риски.