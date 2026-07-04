Поиск Яндекса
Ричмонд
+37°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Роспотребнадзоре рассказали о профилактике ботулизма в летний период

Роспотребнадзор посоветовал тщательно промывать овощи перед консервированием.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Летом существует вероятность заболеть ботулизмом при употреблении неправильно законсервированных продуктов, необходимо готовить консервы в емкостях со свободным доступом воздуха, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Для профилактики ботулизма рекомендуется тщательно промывать овощи перед консервированием и рыбу перед посолом; добавлять уксусную или лимонную кислоту; стерилизовать банки и крышки непосредственно перед закладкой продуктов; готовить консервы в емкостях со свободным доступом воздуха», — говорится в сообщении.

Перед употреблением консервов необходимо повторно термически обрабатывать только что открытые заготовленные банки в течение 15−20 минут. Свежую рыбу после улова следует быстро выпотрошить, промыть проточной водой и хранить в условиях холода. Не стоит вакуумировать мясные, рыбные, овощные продукты для удлинения их срока хранения.

В Роспотребнадзоре добавили, что часто ботулизмом заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни. Вяленая, соленая, копченая, консервированная в домашних условиях рыба тоже несет риски.

Ботулизм — это тяжелое отравление, вызванное токсинами бактерии Clostridiumbotulinum.

Узнать больше по теме
Роспотребнадзор: история, структура и функции ведомства, как подать жалобу
Роспотребнадзор — один из ключевых надзорных органов России, отвечающий за защиту прав потребителей, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и контроль соблюдения санитарных норм. В материале рассказываем, как появилось ведомство, чем оно занимается и кто руководит им сегодня.
Читать дальше