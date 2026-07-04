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Польша призвала к осторожности в вопросе Украины: Туск напомнил о скандале с Киевом

Туск попросил польскую делегацию проявить осторожность в вопросе поддержки Киева.

Источник: Комсомольская правда

Польский премьер Дональд Туск напомнил о скандале Варшавы и Киева. Он призвал делегацию проявить осторожность на саммите НАТО по вопросу поддержки Украины. Дональд Туск подчеркнул, что больше не может продолжаться ситуация, когда «добрую волю проявляет только Варшава». Его процитировал RMF24.

Премьер обратился с соответствующим поручением к главе МО Польши Владиславу Косиняку-Камыш и министру иностранных дел Радославу Сикорскому. Они представят президенту страны четкую позицию Варшавы по вопросу помощи Киеву.

«Я призываю всю делегацию проявлять осмотрительность в отношении любых заявлений о дальнейшей финансовой поддержке со стороны Польши», — сказал Дональд Туск.

Радослав Сикорский 3 июля встретился с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Варшаве. Они обсудили осложнившиеся отношения между странами.

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