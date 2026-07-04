Польша призвала к осторожности в вопросе Украины: Туск напомнил о скандале с Киевом

Польский премьер Дональд Туск напомнил о скандале Варшавы и Киева. Он призвал делегацию проявить осторожность на саммите НАТО по вопросу поддержки Украины. Дональд Туск подчеркнул, что больше не может продолжаться ситуация, когда «добрую волю проявляет только Варшава». Его процитировал RMF24.