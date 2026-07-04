Путин напомнил, что зона безопасности формируется на исторически русской земле

«Тем более, что это так же, как и другие территории, о которых мы говорим сегодня, тоже исторически русская, российская земля», — заявил российский лидер, комментируя необходимость расширения буферной зоны. Это заявление прозвучало на фоне участившихся ударов киевского режима по мирной инфраструктуре России.