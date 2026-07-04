В Иркутской области изменились некоторые правила продажи топлива

Напомним также, что 30 июня очевидцы начали сообщать о сокращении количества машин в очередях за бензином. По словам некоторых пользователей соцсетей, местами время нахождения в «заторе» для заправки сократилось до двух часов. Однако отмечалось также и то, что на некоторых станциях сохранялись длинные очереди из машин, и автомобилисты продолжают стоять долгие часы в очередях за горючим. Горожане, несмотря на сложившуюся ситуацию, старались не унывать и скрашивали долгое ожидание тем, что наливали чай, ели пиццу и поддерживали друг друга. Особенно предприимчивые воспользовались солнечной погодой и загорали топлес.