В Иркутской области изменились некоторые правила продажи топлива

IrkutskMedia, 4 июля. В Указ губернатора Иркутской области «О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» были внесены изменения. В пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что этот документ регулирует правила продажи топлива, которые были введены на время разрешения ситуации на рынке нефтепродуктов.
«Ситуация с обеспечением топливом остается на круглосуточном контроле оперштаба. Некоторые улучшения уже есть. Продажу топлива открыла “КрайсНефть” на семи заправках. “Роснефть” доработала возможность продажи 50 литров топлива онлайн. Работу со всеми участниками топливного рынка продолжаем. Ищем все возможности для преодоления кризиса в интересах жителей Иркутской области», — подчеркнул глава региона Игорь Кобзев.
Напомним, на заправочных станциях компании «Роснефть» было введено ограничение продажи топлива — до 50 литров в сутки на один автомобиль, на остальных АЗС — до 30 литров в сутки.
Министерству цифрового развития и связи Приангарья было поручено проработать возможность выдачи QR-кодов покупателям для систематизации процесса получения услуг. Согласно указу президента РФ Владимира Путина, право на внеочередное обслуживание на АЗС имеется у инвалидов.
Для транспортных компаний, осуществляющих пассажирские перевозки, ведение инкассации, вывоз твёрдых коммунальных отходов, оказывающих ритуальные услуги, продажа топлива осуществляется вне очереди.
В соответствии с новыми правилами, жители отдаленных территорий, которым топливо необходимо для нормального жизнеобеспечения, смогут заливать бензин в канистры. Для того чтобы получить возможность залить бензин в канистру, необходимо будет предоставить подтверждающие документы от органов местного самоуправления.
Указанное правило также будет распространяться на предприятия, которые не имеют возможности доставить технику на АЗС. К этой категории относятся организации пищевой, перерабатывающей промышленности, аварийные службы, сельскохозяйственные, складские, жилищно-коммунальные, ресурсоснабжающие, управляющие и градообразующие предприятия, а также организации, оказывающие услуги в сфере отдыха детей и их оздоровления и другие.
Обеспечивать правопорядок на заправках будут представители народных дружин, общественных объединений правоохранительной направленности, политических партий, казачьих обществ, волонтеры, ветераны специальной военной операции и боевых действий, члены военно-патриотических организаций. Эта деятельность будет выстроена во взаимодействии с полицейскими.
В Едином центре обработки звонков по номеру телефона 122 жителям региона будут предоставлять сведения по вопросам приобретения горючего для обеспечения открытости и достоверности информации о ситуации на топливном рынке региона. Правительство порекомендовало сетям АЗС доносить информацию о ситуации, порядке, сроках и объемах продажи топлива до жителей региона на своих сайтах, в мобильных приложениях и в социальных сетях.
Напомним, что напряженная ситуация на топливном рынке Иркутской области сохраняется на протяжении нескольких недель. О первых сложностях с топливообеспечением стало известно в середине июня.
Добавим, что губернатор Приангарья Игорь Кобзев 22 июня подтвердил наличие ограничений на некоторых АЗС в Иркутске, а также добавил, что часть заправок временно прекратили обслуживание. Глава региона отметил, что такие перебои наблюдаются по всей стране в связи с тем, что на западе были выведены из строя объекты нефтепереработки.
29 июня Игорь Кобзев рекомендовал руководству ГУ МВД и Управления Росгвардии по региону обеспечить соблюдение общественного порядка в очередях на автозаправочных станциях. По словам главы региона, мера призвана пресекать попытки незаконной продажи топлива.
Правоохранители выявили и пресекли несколько случаев незаконной перепродажи бензина. Цены на горючее у некоторых спекулянтов достигали 300 рублей за литр, что кратно превышает рыночные.
Напомним также, что 30 июня очевидцы начали сообщать о сокращении количества машин в очередях за бензином. По словам некоторых пользователей соцсетей, местами время нахождения в «заторе» для заправки сократилось до двух часов. Однако отмечалось также и то, что на некоторых станциях сохранялись длинные очереди из машин, и автомобилисты продолжают стоять долгие часы в очередях за горючим. Горожане, несмотря на сложившуюся ситуацию, старались не унывать и скрашивали долгое ожидание тем, что наливали чай, ели пиццу и поддерживали друг друга. Особенно предприимчивые воспользовались солнечной погодой и загорали топлес.
Кроме того, в Нижнеилимском округе Иркутской области ввели временные ограничения на продажу бензина для населения из-за нехватки топлива. Теперь физические лица смогут заправлять автомобили только по понедельникам и четвергам с 12.00 до 22.00. Новые правила начали действовать с 1 июля.
Отметим, что рабочая неделя с 29 июня по 3 июля началась с того, что цены на все виды топлива в Иркутске увеличились у двух поставщиков горючего. Однако затем рост стоимости топлива остановился.
Добавим также, что на некоторых заправках снова стали отпускать топливо физическим лицам в рамках установленных лимитов.