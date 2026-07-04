В Хабаровске стартовала акция «Помоги собраться в школу»

Ежегодная благотворительная акция «Помоги собраться в школу» проходит в Хабаровске, — сообщает мэрия города. Её цель — поддержать семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации или социально опасном положении, перед началом нового учебного года.
Принять участие может любой желающий. В пункты сбора принимают тетради, канцелярские товары, принадлежности для рисования, наборы для творчества, школьную форму, учебники и портфели.
Передать помощь можно в центры работы с населением «Единство», «Диалог», «Доверие», «Исток», «Родник» и «Содружество», расположенные в разных районах города.
Для тех, кто хочет поддержать акцию финансово, управление социального развития администрации Хабаровска опубликовало реквизиты для добровольных пожертвований. В назначении платежа необходимо указать цель перечисления средств.
«Подробные реквизиты для добровольных пожертвований опубликованы администрацией Хабаровска».
Городская акция проводится ежегодно и помогает подготовить к школе детей из семей, нуждающихся в дополнительной поддержке.