4 июля в календаре: день отдыха от праздников, день отмазывания и невидимости

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Алексей, Анастасия, Василиса, Георгий, Иван, Максим, Никита, Николай, Павел, Терентий, Федор, Юлиан.
Ульянов день.
В этот день Православная церковь чествует память священномученика Иулиана Тарсийского. Он пострадал за веру в Антиохии при императоре Максимилиане. Мощи мученика позже стали известны тем, что рядом с ними совершаются чудеса.
Русский народ сложил поговорки об Ульяне (Иулиане) и о несбыточной встрече, которую вспоминали в этот день: «Ульяна кличет Ульяна, а Ульян кличет Ульяну»; «Ульян Ульяне в лицо не глянет». Рассказывали легенду: «В стародавние времена ходил Ульян по лугам и полян, звал свою Ульяну, а Ульяна сидела на берегу реки, засмотревшись на бегущую воду. Только к вечеру она опомнилась, побежала на луг — а Ульян уже ушел к реке другой тропинкой. Так и не встретились Ульян с Ульяной».
В Ульянов день было принято собирать цветы липы, которые как раз распускались к этому времени. В народе с этим деревом было связано множество поверий. К примеру, липе приписывали способность избавлять человека от сглаза. Также говорили, что тот, кто срубит липу, непременно заблудится в лесу. А если липа возле дома вдруг засыхала — это предвещало плохие перемены в семье.
Липу почитали неспроста — ее цветы имеют лечебные свойства, обладают потогонным, жаропонижающим, отхаркивающим, мочегонным и бактерицидным действием. В народной медицине липовый цвет издавна считается надежным средством от простуды, кашля, головной боли. Порошок из листьев и семян этого дерева может останавливать кровотечение и залечивать ожоги. Русские девушки использовали липу и в косметических целях: ее сок укрепляет волосы, а настой из цветов придает коже свежесть.
События.
1631 год — во Франции открылось первое агентство занятости.
1776 год — подписана Декларация независимости США.
1832 год — в Санкт-Петербурге основан Зоологический музей.
1839 год — основана Пулковская астрономическая обсерватория.
1865 год — впервые издана книга Льюиса Кэррола «Алиса в Стране чудес» (12+).
1883 год — в США основана Национальная лига головоломок.
1900 год — из Кронштадта на поиски мифической Земли Санникова вышла экспедиция Эдуарда Толля.
1920 год — в Москве открылся первый в мире театр для детей — Детский Музыкальный театр имени Н. И. Сац.
1946 год — город Кёнигсберг переименован в Калининград.
1957 год — состоялся первый полет пассажирского самолета «Ил-18».
1958 год — на атомной подводной лодке К-3 «Ленинский комсомол» впервые запущен атомный реактор.
1959 год — Ямайка получила право внутреннего самоуправления, оставаясь в составе Вест-Индской Федерации.
1960 год — на флаге США прибавлена 50-я звезда в честь присоединения Гавайских островов.
1961 год — авария на советской атомной субмарине К-19.
1975 год — острова Кабо-Верде обрели независимость от Португалии.
1986 год — президент США Рональд Рейган в присутствии президента Франции Франсуа Миттерана торжественно открыл после реконструкции Статую Свободы в Нью-Йорке.
1991 год — в России принят закон об Арбитражном суде.
2001 год — под Иркутском разбился самолёт Ту-154М компании Владивосток Авиа, погибли 145 человек.
2003 год — Туркменбаши запретил поступать в вузы сразу после школы.
2004 год — сборная Греции по футболу впервые стала чемпионом Европы, обыграв в финале сборную Португалии.
2007 год — российский город Сочи выбран столицей зимней Олимпиады-2014.
2012 год — в Европейском центре ядерных исследований объявлено об открытии новой частицы — Бозон Хиггса.
2021 год — на Филиппинах произошла катастрофа военного самолёта Lockheed C-130 Hercules, погибли 53 человека.
В этот день родились.
Джордж Эверест (1790 — 1866 г.), английский географ и геодезист, чьим именем названа высочайшая вершина мира.
Джузеппе Гарибальди (1807 — 1882 г.), итальянский полководец, революционер, национальный герой Италии.
Калвин Кулидж (1872 — 1933 г.), 30-й президент США (1923−1929), государственный и политический деятель.
Александр Пирогов (1899 — 1964 г.), русский и советский оперный певец-бас, Народный артист СССР.
Манолете (1917 — 1947 г.), испанский матадор.
Джина Лоллобриджида (1927 — 2023 г.), итальянская актриса.
Юрий Тюкалов (1930 — 2018 г.), советский спортсмен (гребля академическая), двукратный олимпийский чемпион.
Фрунзик Мкртчян (1930 — 1993 г.), советский актер театра и кино, театральный режиссер, Народный артист СССР.
Артём Тарасов (1950 — 2017 г.), советский и российский предприниматель, политик, первый в СССР официальный миллионер.
Игорь Христенко (1959 г.), российский юморист, пародист, актёр театра и кино.
Денис Панкратов (1974 г.), российский пловец, двукратный олимпийский чемпион, спортивный журналист.
Юлия Зимина (1981 г.), российская телеведущая и актриса.
Народные приметы.
Если ветер поворачивается за солнцем до обеда, а после в обратную сторону — будет хорошая погода. Протяжный гром — к долгому ненастью. Листья папоротника-орляка закручиваются книзу — теплой сухой погоде, расправляются — перед ненастьем. Засохла липа в саду — к несчастью. В радуге замечаются как бы искры — к ненастной погоде. Ветер воет на все лады — быть дождю. Облака стягиваются — к осадкам. Воздух ясен и чист при южном ветре — к вёдру. Белые и красные круги около звезд — к ясной погоде. Ветер меняет направление по часовой стрелке — к погожим дням. Радуга протягивается с востока на запад — к хорошей погоде. Если после дождя солнце ярко сияет и печет — до вечера опять будет дождь. Попутный ветер дует — к теплу. Сильная гроза — дождливая погода затянется надолго. После дождя выглянуло солнце — к вечерней грозе. Сухие камни у воды — к дождю. Тот, кто родился 4 июля, пройдет через множество испытаний. Искупаться в реке — к крепкому здоровью на весь год. С 4 июля рекомендуется защищать плодовые деревья от вредных насекомых. Для этих целей деревья и кустарники опрыскиваются марганцовкой или раствором соды. Если при головной боли положить в изголовье липовый цвет, то скоро боль утихнет. В этот день не стоит начинать ничего нового. Если собрался в путь — не жди ничего хорошего. Если девушка в этот день напишет на бумаге имя надоедливого поклонника, подожжет и развеет пепел по ветру — молодой человек скоро отстанет, уступив место желанному и любимому. Если человек в Ульянов день срубит липу — он закончит свои дни, заблудившись в лесу.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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