4 июля в календаре: день отдыха от праздников, день отмазывания и невидимости

Если ветер поворачивается за солнцем до обеда, а после в обратную сторону — будет хорошая погода. Протяжный гром — к долгому ненастью. Листья папоротника-орляка закручиваются книзу — теплой сухой погоде, расправляются — перед ненастьем. Засохла липа в саду — к несчастью. В радуге замечаются как бы искры — к ненастной погоде. Ветер воет на все лады — быть дождю. Облака стягиваются — к осадкам. Воздух ясен и чист при южном ветре — к вёдру. Белые и красные круги около звезд — к ясной погоде. Ветер меняет направление по часовой стрелке — к погожим дням. Радуга протягивается с востока на запад — к хорошей погоде. Если после дождя солнце ярко сияет и печет — до вечера опять будет дождь. Попутный ветер дует — к теплу. Сильная гроза — дождливая погода затянется надолго. После дождя выглянуло солнце — к вечерней грозе. Сухие камни у воды — к дождю. Тот, кто родился 4 июля, пройдет через множество испытаний. Искупаться в реке — к крепкому здоровью на весь год. С 4 июля рекомендуется защищать плодовые деревья от вредных насекомых. Для этих целей деревья и кустарники опрыскиваются марганцовкой или раствором соды. Если при головной боли положить в изголовье липовый цвет, то скоро боль утихнет. В этот день не стоит начинать ничего нового. Если собрался в путь — не жди ничего хорошего. Если девушка в этот день напишет на бумаге имя надоедливого поклонника, подожжет и развеет пепел по ветру — молодой человек скоро отстанет, уступив место желанному и любимому. Если человек в Ульянов день срубит липу — он закончит свои дни, заблудившись в лесу.