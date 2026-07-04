Путин назвал отличным результатом освобождение Константиновки

Путин отметил, что противник создал в этом районе глубоко эшелонированную систему обороны, превратив ряд городов в единый укрепленный узел. После установления контроля над Константиновкой характер рубежа может быть пересмотрен. Президент также поблагодарил бойцов за мужество и героизм, говорится на сайте Кремля.