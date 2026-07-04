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Путин назвал отличным результатом освобождение Константиновки

Президент России Владимир Путин назвал отличным результатом действия Вооруженных сил РФ по освобождению Константиновки. Заявление прозвучало в пятницу, 3 июля, на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск.

Президент России Владимир Путин назвал отличным результатом действия Вооруженных сил РФ по освобождению Константиновки. Заявление прозвучало в пятницу, 3 июля, на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск.

— Взятие Константиновки — это только первый, но очень важный этап в уничтожении формирований ВСУ, удерживающих пока Славянско-Краматорский-Константиновский укрепрайон, — сказал глава государства.

Путин отметил, что противник создал в этом районе глубоко эшелонированную систему обороны, превратив ряд городов в единый укрепленный узел. После установления контроля над Константиновкой характер рубежа может быть пересмотрен. Президент также поблагодарил бойцов за мужество и героизм, говорится на сайте Кремля.

3 июля стало известно, что солдаты российской армии (ВС РФ) полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Владимир Путин выразил благодарность российским военным за их героизм и эффективную работу.

Путин также заявил, что Вооруженные силы РФ с начала текущего года освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии.