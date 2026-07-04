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Путин поручил рассмотреть присвоение генеральского звания Александру Картавкину

Президент России Владимир Путин во время встречи с начальником Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым поднял вопрос о присвоении генеральского звания командиру 6-й мотострелковой дивизии полковнику Александру Картавкину.

Источник: Life.ru

Поводом стал доклад Картавкина о действиях подразделений в боях за Константиновку. После его выступления глава государства обратил внимание на расхождение между должностью и текущим званием офицера. По словам президента, Картавкин уже длительное время командует дивизией, однако остаётся полковником, когда как командир 4-й мотострелковой бригады Антон Грунис имеет звание генерал-майора.

Путин предложил Герасимову рассмотреть вопрос приведения статуса офицера в соответствие с уровнем занимаемой должности. Начальник Генштаба сообщил, что предложения по присвоению новых званий будут подготовлены и внесены в установленном порядке. Отдельно президент отметил результаты работы подразделений под командованием Картавкина, назвав их высокими по итогам боевых действий.

Ранее Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединённой группировки войск поздравил военнослужащих с результатами в зоне специальной военной операции. Он заявил, что «везёт тому, кто везёт». Глава государства заслушал доклад командира 4-й мотострелковой бригады Южной группировки войск генерал-майора Антона Груниса. Обращаясь к офицеру, президент отметил действия его подразделения.

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