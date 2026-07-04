Путин поручил рассмотреть присвоение генеральского звания Александру Картавкину

Поводом стал доклад Картавкина о действиях подразделений в боях за Константиновку. После его выступления глава государства обратил внимание на расхождение между должностью и текущим званием офицера. По словам президента, Картавкин уже длительное время командует дивизией, однако остаётся полковником, когда как командир 4-й мотострелковой бригады Антон Грунис имеет звание генерал-майора.