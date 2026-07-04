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Сразу в десяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Росавиация сообщила о введении ограничений на работу десяти аэропортов.

Источник: Комсомольская правда

Ночью в РФ временно ограничены на работу сразу десять аэропортов. В некоторых из них усиленные меры безопасности действуют уже несколько часов. Об этом уведомили в пресс-службе Росавиации.

Так, на прием и выпуск рейсов с 01:45 закрыты воздушные гавани Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова и Чебоксар. Ранее ограничения также ввели в аэропортах Волгограда, «Жуковский» (Подмосковье) и Сочи. Кроме того, с вечера 3 июля Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию со службами.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — напомнили в Росавиации.

В течение дня, 3 июля, и в ночное время 4 июля украинские БПЛА пытаются ударить по Москве. Силами противовоздушной обороны на подлете к столице России ликвидировано уже 28 дронов.

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