Сразу в десяти российских аэропортах ввели ограничения на полеты

Так, на прием и выпуск рейсов с 01:45 закрыты воздушные гавани Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова и Чебоксар. Ранее ограничения также ввели в аэропортах Волгограда, «Жуковский» (Подмосковье) и Сочи. Кроме того, с вечера 3 июля Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию со службами.