Первичное сосудистое отделение Артемовской городской больницы № 1 открылось после капремонта

Пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями теперь будут получать медпомощь в современных и комфортных условиях. Ежегодно здесь проходит лечение более 1 тысячи человек. В терапевтическом корпусе обновили системы отопления, вентиляции, электричества и кислородоснабжения. В помещениях разместили сосудистое отделение на 35 коек. Также в отделении появилась новая мебель и медицинское оборудование. «Сегодня мы работаем совершенно в других условиях — стало светло, просторно и комфортно. Все новое, современное, созданы хорошие условия как для пациентов, так и для сотрудников», — отметила заведующая отделением Юлия Константинова. Сегодня в регионе работают три региональных сосудистых центра и семь первичных сосудистых отделений. За прошлый год более 20 тысяч приморцев с сердечно-сосудистыми заболеваниями получили помощь.