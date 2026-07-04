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Южная группировка войск освободила 23 населённых пункта

После освобождения Северска подразделения группировки войск «Южная» продолжили наступление и освободили 23 населённых пункта. Четыре из них были освобождены в течение июня. Об этом доложил командующий объединением Сергей Медведев.

Источник: Life.ru

По его словам, военные продолжают активное наступление в зоне ответственности.

«Соединения 3-й армии продолжают ведение наступательных действий, освободили 23 населённых пункта, в том числе из них взяли четыре в июне месяце. Это такие населённые пункты, как Рай-Александровка, Пискуновка, Юрковка и Малиновка», — отметил Медведев.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов представил президенту РФ Владимиру Путину доклад о ходе специальной военной операции за июнь. В ходе встречи он доложил, что за прошедший месяц подразделениям объединённой группировки удалось освободить 29 населённых пунктов и взять под контроль 636 квадратных километров территории в зоне проведения СВО.

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