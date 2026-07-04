В Хабаровске 4 июля будет небольшой дождь

Для южных районов края характерны дожди, в ряде мест — сильные. Температурный фон ночью — от +15 до +20 градусов, днём — от +25 до +30 градусов. Ветер юго восточный, 7−12 м/с. В центральной части региона также ожидаются осадки, местами интенсивные. Ночью температура составит от +8 до +18 градусов, днём — от +15 до +28 градусов; скорость ветра — 7−14 м/с, направление — различное.