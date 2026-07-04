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В России разрабатывают единые рекомендации по работе кризисных центров

Первый заместитель министра Ольга Баталина заявила, что для прохождения курса социальной реабилитации в полустационарной и стационарной формах в случае рекомендовано оформлять для таких женщин регистрацию по месту и предоставлять все услуги и меры социальной поддержки.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Министерство труда РФ совместно с экспертами разрабатывают методические рекомендации по работе кризисных центров для женщин с детьми. Это следует из ответа первого замминистра Ольги Баталиной на запрос депутатов фракции «Новые люди».

Ранее депутаты от «Новых людей» Ксения Горячева, Владимир Плякин и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков направили письмо министру труда Антону Котякову с предложением внедрить единый стандарт доступности кризисных центров для пострадавших от домашнего насилия.

«С целью выработки единых подходов к оказанию помощи и повышения эффективности деятельности кризисных центров Минтрудом России совместно с рабочей группой экспертного совета комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства разрабатываются методические рекомендации по организации работы кризисных центров для женщин с детьми», — указано в ответе Баталиной.

По ее словам, в проекте методических рекомендаций предусмотрено, что в кризисный центр может обратиться любой гражданин для получения первичной консультации и срочных социальных услуг независимо от места жительства и наличия документа, удостоверяющего личность.

«Для прохождения курса социальной реабилитации в полустационарной и стационарной формах в случае, если услуги оказываются в том числе за счет бюджетных средств, рекомендовано оформлять для таких женщин регистрацию по месту и предоставлять все услуги и меры социальной поддержки в зависимости от индивидуальной нуждаемости», — указано в письме.

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