В России разрабатывают единые рекомендации по работе кризисных центров

«Для прохождения курса социальной реабилитации в полустационарной и стационарной формах в случае, если услуги оказываются в том числе за счет бюджетных средств, рекомендовано оформлять для таких женщин регистрацию по месту и предоставлять все услуги и меры социальной поддержки в зависимости от индивидуальной нуждаемости», — указано в письме.