Путин: Российские военные в июне выбили ВСУ из шести населённых пунктов

А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что положительная динамика наступления российских войск отмечена по всей линии фронта. Во время встречи глава государства заслушал детальные доклады по направлениям специальной военной операции, представленные командующими. По словам представителя Кремля, именно такая оценка обстановки прозвучала в ходе докладов руководителей группировок войск.