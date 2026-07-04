Путин сообщил, что группировки «Южная» и «Центр» уверенно продвигаются на запад

Верховный главнокомандующий высоко оценил действия войск на нескольких направлениях. В частности, он обратил внимание на действия группировок «Южная» и «Центр», которые в уверенном темпе продвигаются в западном направлении.
«Высокими темпами наступают в Запорожской области войска группировок “Восток”, “Днепр”. Продолжается освобождение Донецкой Народной Республики. Войска Южной группировки и группировки “Центр” продолжают движение на запад, нанося поражение противнику», — отметил российский лидер.
Ранее Владимир Путин заслушал доклады командующих группировками войск, задействованных в зоне специальной военной операции. Глава государства также отметил, что с начала года российские войска освободили 133 населённых пункта и взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии. Кроме того, Путин охарактеризовал освобождение Константиновки как важный этап на пути к славянско-краматорскому узлу обороны ВСУ. Президент также предупредил о расширении зоны безопасности в ответ на удары украинских формирований по российской инфраструктуре.
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