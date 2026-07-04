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Сборная Египта обыграла Австралию и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

В Далласе завершился матч 1/16 финала чемпионата мира, в котором сборная Египта оказалась сильнее команды Австралии. Основное и дополнительное время завершилось ничьей — 1:1, а в серии послематчевых пенальти точнее оказались египтяне, реализовав все четыре удара.

Источник: Life.ru

Счёт в игре открыл на 13-й минуте полузащитник Эмам Ашур, но на 55-й минуте Мохамед Хани срезал мяч в собственные ворота, восстановив равенство. В самой концовке овертайма австралийцы произвели замену вратаря: на поле вышел Мэтью Райан, заменивший Патрика Бича, однако это не помогло гостям — все пенальти в исполнении футболистов Египта были безошибочны. Итоговый счёт серии — 4:2.

Сборная Египта, занявшая второе место в группе G, теперь выходит в ⅛ финала, где 7 июля в Атланте встретится с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде. Их матч пройдёт в ночь на 4 июля по московскому времени. Австралийцы, финишировавшие вторыми в квартете D, завершают своё участие в турнире. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике продлится до 19 июля. Действующим чемпионом остаётся сборная Аргентины.

Ранее сборная Швейцарии уверенно преодолела первый раунд плей-офф чемпионата мира по футболу, обыграв команду Алжира со счётом 2:0. Матч 1/16 финала прошёл в канадском Ванкувере. Швейцарцы быстро захватили инициативу и открыли счёт уже на 10-й минуте благодаря точному удару Бреля Эмболо. Сразу после перерыва преимущество европейской команды увеличил Дан Ндойе, установивший окончательный результат встречи.

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