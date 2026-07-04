Сборная Египта обыграла Австралию и вышла в ⅛ финала ЧМ-2026

Сборная Египта, занявшая второе место в группе G, теперь выходит в ⅛ финала, где 7 июля в Атланте встретится с победителем пары Аргентина — Кабо-Верде. Их матч пройдёт в ночь на 4 июля по московскому времени. Австралийцы, финишировавшие вторыми в квартете D, завершают своё участие в турнире. Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике продлится до 19 июля. Действующим чемпионом остаётся сборная Аргентины.