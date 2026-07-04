Онищенко выступил против идеи Гриба о выходном для многодетных 8 июля, вот что он предложил сделать взамен

«Многодетная мама, как правило, сидит на работе — воспитывает пятерых, троих детей, для нее это работа. Сделать выходной для многодетных — то есть она не будет ходить на работу, а все остальные будут? Сделайте его в конце концов праздничным днем. Посвятите воспитанию людей, пропаганде многодетности», — сказал Онищенко ТАСС, подчеркнув, что предоставление выходного в этот день исключительно многодетным родителям технически нереализуемо.