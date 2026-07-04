Онищенко выступил против идеи Гриба о выходном для многодетных 8 июля, вот что он предложил сделать взамен

День семьи, любви и верности, который в РФ отмечается 8 июля, должен стать выходным для всех россиян, но идея сделать его нерабочим только для многодетных нереализуема. Такое мнение высказал заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.
Академик призвал в этот день пропагандировать многодетность и распространять знания в области воспитания.
«Многодетная мама, как правило, сидит на работе — воспитывает пятерых, троих детей, для нее это работа. Сделать выходной для многодетных — то есть она не будет ходить на работу, а все остальные будут? Сделайте его в конце концов праздничным днем. Посвятите воспитанию людей, пропаганде многодетности», — сказал Онищенко ТАСС, подчеркнув, что предоставление выходного в этот день исключительно многодетным родителям технически нереализуемо.
Накануне в России предложили День любви, семьи и верности, отмечаемый в России 8 июля, сделать выходным для многодетных семей. С инициативой выступил член ОП РФ Владислав Гриб.
Ранее сообщалось, что правительство изменило правила выплаты единого пособия для многодетных семей.