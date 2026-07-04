Движение по Крымскому мосту временно перекрыто в ночь на 4 июля

Автомобили временно не могут двигаться по Крымскому мосту. Движение автотранспорта приостановлено в целях обеспечения безопасности.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в релизе, опубликованном в канале оперативного информирования «Крымский мост» на платформе «Макс» в 02.05 в ночь на субботу, 4 июля.
Также сообщается, что на прием и выпуск рейсов с 01:45 закрыты воздушные гавани Казани, Пензы, Пскова, Самары, Саратова и Чебоксар. Ранее ограничения также ввели в аэропортах Волгограда, «Жуковский» (Подмосковье) и Сочи.
Тем временем Белгород ночью 4 июля подвергся массированным ударам со стороны ВСУ. На нескольких объектах инфраструктуры произошли пожары. Сообщается, что люди при этом не пострадали.