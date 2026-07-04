Движение по Крымскому мосту временно перекрыто в ночь на 4 июля

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в релизе, опубликованном в канале оперативного информирования «Крымский мост» на платформе «Макс» в 02.05 в ночь на субботу, 4 июля.