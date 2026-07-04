Путин: Чем больше ударов по гражданским объектам, тем больше зона безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим. Об этом он заявил в пятницу, 3 июля, при посещении пункта управления Объединенной группировки войск.