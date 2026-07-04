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Путин: Чем больше ударов по гражданским объектам, тем больше зона безопасности

Президент России Владимир Путин заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим. Об этом он заявил в пятницу, 3 июля, при посещении пункта управления Объединенной группировки войск.

Президент России Владимир Путин заявил, что чем больше ударов противник будет пытаться наносить по российским гражданским объектам, тем большую зону безопасности придется создать военнослужащим. Об этом он заявил в пятницу, 3 июля, при посещении пункта управления Объединенной группировки войск.

— Чем больше ударов будет противник пытаться наносить по нашим гражданским объектам… тем большую зону безопасности нам придется создавать на сопредельной территории, — сказал Путин.

Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо защитить гражданские объекты и мирных граждан, говорится на сайте Кремля.

3 июля стало известно, что солдаты российской армии (ВС РФ) полностью освободили город Константиновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Владимир Путин выразил благодарность российским военным за их героизм и эффективную работу.

Путин также заявил, что Вооруженные силы РФ с начала текущего года освободили 133 населенных пункта и взяли под контроль более трех тысяч квадратных километров в Донбассе и Новороссии.