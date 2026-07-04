Главный судебный пристав вручил дипломы выпускникам юридического института в Хабаровске

Во Дальневосточном юридическом институте МВД России имени И. Ф. Шилова состоялось вручение дипломов выпускникам. В торжественной церемонии участвовали высокопоставленные представители власти и силовых структур, в том числе заместитель Министра внутренних дел РФ Владимир Кубышко и губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, сообщает официальный канал Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.