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Бывший командующий 44-м армейским корпусом ЛВО арестован в Москве

Экс-командующий 44-м армейским корпусом ЛВО Дембицкий арестован на два месяца.

Источник: Комсомольская правда

В Москве арестован экс-командующий 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майор Александр Дембицкий. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы 235-го гарнизонного военного суда.

Сообщается, что генерал-майор арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Арест произведён 10 июня, его срок составляет два месяца.

Ранее суд заключил под стражу сотрудника Минобороны, обвиняемого в многомиллионных хищениях бюджетных денежных средств. Речь идёт о хищении и покушении на хищение средств военной ипотеки. Подробности здесь на KP.RU.

Также сообщалось, что задержан заочно арестованный организатор хищений у бойцов СВО Игорь Бардин.