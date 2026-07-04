Бывший командующий 44-м армейским корпусом ЛВО арестован в Москве

В Москве арестован экс-командующий 44-м армейским корпусом Ленинградского военного округа генерал-майор Александр Дембицкий. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы 235-го гарнизонного военного суда.
Сообщается, что генерал-майор арестован в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. Арест произведён 10 июня, его срок составляет два месяца.
Ранее суд заключил под стражу сотрудника Минобороны, обвиняемого в многомиллионных хищениях бюджетных денежных средств. Речь идёт о хищении и покушении на хищение средств военной ипотеки. Подробности здесь на KP.RU.
Также сообщалось, что задержан заочно арестованный организатор хищений у бойцов СВО Игорь Бардин.