Неделя с AmurMedia: важные законы, кто идёт в ГД, 100-балльники и ремонт главного моста

Депутаты Хабаровского края приняли ряд важных законов.
Депутаты приняли комплекс решений, расширяющих поддержку участников специальной военной операции. С 1 сентября 2026 года те, кто награждён орденом Мужества или званием «Герой России», смогут вместо бесплатного участка земли получить денежную компенсацию в 100 тысяч рублей. Как объяснили в региональном министерстве имущества, это связано с нехваткой свободных земель и направлено на более быстрое оказание помощи. К началу апреля 2026 года участки ожидают 205 человек из числа участников СВО и их семей, а 132 заявителя уже получили землю.
От Хабаровского края в список кандидатов в депутаты Госдумы вошли Кравчук, Иванов, Булкова.
28 июня в Москве прошел XXIII Съезд «Единой России», в ходе которого партия подвела итоги своей работы в Госдуме за пять лет и выдвинула кандидатов на предстоящие выборы. В состав делегации от Хабаровского края вошли свыше 20 представителей во главе с вице-губернатором региона Сергеем Кузнецовым и секретарем реготделения «Единой России», депутатом Госдумы Максимом Ивановым.
Тридцатый стобалльный результат ЕГЭ зафиксировали в Хабаровском крае.
В Хабаровском крае стали известны результаты единого государственного экзамена по географии, биологии, иностранному языку, информатике. ЕГЭ по географии сдавали 157 человек, по биологии — 835, по иностранным языкам — 573, по информатике — 997 человек, напомнили в министерстве образования и науки края, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Более 5 тысяч детей ежегодно смогут отдыхать в новом лагере в Хабаровском крае.
В селе Бычиха Хабаровского района возводят Дальневосточный центр отдыха и оздоровления детей по механизму Дальневосточной концессии — программы, позволяющей привлекать частные инвестиции в инфраструктуру Дальнего Востока, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Новый ракетный корабль для ТОФ спустили на воду на Амурском судостроительном заводе.
В день 90-летнего юбилея Амурского судостроительного завода ОСК (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 «Шторм». Судно построено для Тихоокеанского флота и станет одним из ключевых элементов морской обороны на дальневосточных рубежах страны, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
Жириновский проехал Хабаровск.
Вчера на железнодорожный вокзал Хабаровска прибыл поезд № 001Э, известный как фирменный поезд «Россия». Он ежедневно следует из Владивостока в Москву, делая в Хабаровске остановку продолжительностью более часа. Состав преодолевает почти 9,3 тысячи километров. Это самый длинный железнодорожный маршрут в мире.
Хабиб станет хедлайнером летнего фестиваля «АмурФест» в Хабаровске.
Краевой фестиваль-ярмарка «АмурФест. Лето» (0+) пройдет 11 и 12 июля в Хабаровске. Гостей мероприятия ждут концертные программы, выступление хедлайнера, ярмарка ремесел и разнообразные интерактивные зоны. Фестиваль реализуется при поддержке министерства культуры и министерства туризма края в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
На выезде из Хабаровска начали ремонт моста через Амур.
Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» приступило к ремонту моста, расположенного на 2101-м км федеральной автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита — Хабаровск в Хабаровском крае. Работы на объекте протяженностью 4 км реализуются по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба ФКУ ДСД «Дальний Восток».
В Хабаровске по просьбам горожан модернизируют перекрёсток улиц Павла Морозова и Суворова.
В Хабаровске начнётся ремонт на перекрестке улиц Павла Морозова и Суворова. Несмотря на то, что в этом месте расположен виадук, от жителей поступали многочисленные обращения с просьбой предусмотреть возможность пересечения самой проезжей части — перекрёсток включён в перечень аварийно-опасных объектов города, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
В Хабаровском крае задержали лидеров бордельного синдиката.
В Хабаровском крае задержаны члены преступного сообщества, занимавшегося организацией и вовлечением в занятие проституцией. Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и УМВД России по Хабаровскому краю, сообщает Следком Хабаровского края и ЕАО.
Хабаровчанка оставила пятимесячного ребенка одного в автомобиле.
Хабаровские полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с оставлением пятимесячного ребенка одного в автомобиле. Об этом сообщает полиция Хабаровского края в мессенджере МАХ (12+).