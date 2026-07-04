Неделя с AmurMedia: важные законы, кто идёт в ГД, 100-балльники и ремонт главного моста

Депутаты приняли комплекс решений, расширяющих поддержку участников специальной военной операции. С 1 сентября 2026 года те, кто награждён орденом Мужества или званием «Герой России», смогут вместо бесплатного участка земли получить денежную компенсацию в 100 тысяч рублей. Как объяснили в региональном министерстве имущества, это связано с нехваткой свободных земель и направлено на более быстрое оказание помощи. К началу апреля 2026 года участки ожидают 205 человек из числа участников СВО и их семей, а 132 заявителя уже получили землю.