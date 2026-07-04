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В Хабаровске в 2026 году благоустроят около 170 дворов

Работы ведутся по федеральным, краевым и муниципальным программам и продлятся до конца летнего сезона.

Около 170 дворовых территорий планируют привести в порядок в Хабаровске в нынешнем году, — сообщает мэрия города. Об этом заявил мэр Сергей Кравчук во время рабочего объезда объектов Индустриального района.

Градоначальник посетил дворы на улицах Союзной и Краснореченской, где работы выполняются в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ.

Так, во дворе дома № 26 на улице Союзной по программе «Благоустройство дальневосточных дворов» появится современная детская площадка с безопасным резиновым покрытием, игровыми зонами для малышей и спортивными элементами для детей старшего возраста.

Во дворах на улице Краснореченской уже завершён ремонт внутриквартальных проездов. Здесь уложили новый асфальт, благоустроили выходы из подъездов и оборудовали парковочные карманы. Проект удалось реализовать благодаря муниципальному гранту, который жители получили совместно с управляющей компанией. Общая стоимость работ составила около двух миллионов рублей, десять процентов расходов взяли на себя собственники жилья.

В городе продолжают действовать сразу несколько механизмов поддержки благоустройства: президентская программа «Дальневосточные дворы», федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», муниципальные гранты и программа поддержки территориального общественного самоуправления. По решению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина финансирование ТОС увеличено до одного миллиарда рублей до 2030 года.

«В этом году по всем действующим программам в Хабаровске будет приведено в порядок около 170 дворовых территорий. Это огромный объём работы, который стал возможен благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина, полпреда Юрия Петровича Трутнева и губернатора Дмитрия Викторовича Демешина», — подчеркнул мэр Сергей Кравчук.

Работы по благоустройству продолжатся в течение всего летнего сезона.