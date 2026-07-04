В Хабаровске в 2026 году благоустроят около 170 дворов

Во дворах на улице Краснореченской уже завершён ремонт внутриквартальных проездов. Здесь уложили новый асфальт, благоустроили выходы из подъездов и оборудовали парковочные карманы. Проект удалось реализовать благодаря муниципальному гранту, который жители получили совместно с управляющей компанией. Общая стоимость работ составила около двух миллионов рублей, десять процентов расходов взяли на себя собственники жилья.