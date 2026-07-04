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Конференция «ИнфоХаб 2026» прошла в Хабаровске

В краевой столице прошла конференция «ИнфоХаб 2026». Проводится она уже в пятый раз и затрагивает актуальные вопросы информационной безопасности и, что немаловажно, технологического суверенитета. «Импортозамещение — это тренд, который начался в 2018 году и активно шагает по стране, с каждым годом набирая все большую актуальность», — отметил генеральный директор ООО «МАСКОМ — Техлайн» Дмитрий Семченко. Итоги.

В краевой столице прошла конференция «ИнфоХаб 2026». Проводится она уже в пятый раз и затрагивает актуальные вопросы информационной безопасности и, что немаловажно, технологического суверенитета. «Импортозамещение — это тренд, который начался в 2018 году и активно шагает по стране, с каждым годом набирая все большую актуальность», — отметил генеральный директор ООО «МАСКОМ — Техлайн» Дмитрий Семченко. Итоги форума станут основой для укрепления технологического потенциала не только Хабаровского края, но и всей России.