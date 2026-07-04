С рекордом по автоголам. Египтяне вышли в ⅛ финала ЧМ, победив австралийцев

Обе команды на групповом этапе показали более чем достойные результаты. Австралийцы стали вторыми в квартете с одними из хозяев турнира американцами, пропустив их в таблице. Египтяне также заняли второе место, выше них оказались только бельгийцы. Матч сборных Австралии и Египта не был топ-вывеской, но при этом он точно являлся историческим шансом для обеих команд.
Хотя казалось, что игра будет более закрытой, счет в матче египтяне открыли уже на 13-й минуте. После верховой подачи мяч в ворота переправил Эмам Ашур. Для него этот гол стал вторым на турнире, до этого он также забил важный мяч в игре с командой Бельгии (1:1). Пятничный матч в целом был равным, но особых моментов при этом не было. Но случился такой сразу после перерыва — на 46-й минуте одна из главных звезд сборной Египта нападающий английского «Манчестер Сити» Омар Мармуш не смог реализовать выход один на один.
На 48-й минуте встречи случился один из опасных для игроков моментов за весь турнир. В борьбе за мяч повреждение получил египетский защитник Мохамед Хани, как показалось, он потерял сознание, но после вмешательства медиков пришел в себя.
Через 7 минут Хани стал главным участником голевого момента. Австралиец Эйден О’Нилл исполнил подачу со штрафного, после чего защитник египтян отправил мяч в свои ворота. Этот автогол стал для него вторым на турнире, первый случился в игре с бельгийцами. Хани стал первым игроком, дважды поразившим собственные ворота в течение одного чемпионата мира. Кроме того, он стал невольным соавтором еще одного рекорда — ни на одном мировом первенстве не забивали больше автоголов, чем на текущем турнире — 13. Прежний рекорд был установлен на чемпионате мира в России в 2018 году (12).
Встреча ушла в дополнительное время и завершилась серией пенальти. В ней сильнее оказались футболисты сборной Египта — 4:2. Победный, третий пенальти забил самый звездный футболист команды Мохаммед Салах, который исполнил 11-метровый паненкой — ударом с подсечкой. Австралийцы же дважды пробили мимо створа ворот. Перед серией пенальти сборная Австралии сделала замену вратаря, но новый голкипер Мэтью Райан не сделал ни одного сейва.
«Один из лучших дней в жизни».
Сборная Египта впервые выиграла матч плей-офф чемпионата мира. Команда в четвертый раз принимает участие в мировых первенствах. В 1934 году команда уступила в первой на тот момент стадии плей-офф — в ⅛ финала. На турнирах 1990 и 2018 годов египтяне не выходили из группы.
«Я чувствую невероятные эмоции. Я всегда горжусь тем, что ношу эту футболку, ничто не вызывает у меня большей гордости, чем это. Сегодня был один из лучших дней в моей жизни, мы вошли в историю. Я горжусь ребятами», — сказал Салах, комментарий которого приводит пресс-служба Международной федерации футбола.
«Я всегда говорю ребятам: просто наслаждайтесь моментом. Я не знаю, сколько раз мы проходили квалификацию на чемпионат мира, но никогда раньше мы не выходили из группового этапа, а теперь мы прошли в следующий раунд. Это момент, которым стоит насладиться», — добавил он.
В ⅛ финала египтяне встретятся с победителем матча между командами Аргентины и Кабо-Верде. Встреча следующего раунда плей-офф с участием сборной Египта пройдет 7 июля в Атланте.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля. Действующим победителем является сборная Аргентины.