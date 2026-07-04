С рекордом по автоголам. Египтяне вышли в ⅛ финала ЧМ, победив австралийцев

Хотя казалось, что игра будет более закрытой, счет в матче египтяне открыли уже на 13-й минуте. После верховой подачи мяч в ворота переправил Эмам Ашур. Для него этот гол стал вторым на турнире, до этого он также забил важный мяч в игре с командой Бельгии (1:1). Пятничный матч в целом был равным, но особых моментов при этом не было. Но случился такой сразу после перерыва — на 46-й минуте одна из главных звезд сборной Египта нападающий английского «Манчестер Сити» Омар Мармуш не смог реализовать выход один на один.