Дирижера Владимира Спивакова выписали из больницы

Из-за болезни дирижера, которому в прошлом году исполнился 81 год, организаторам пришлось отложить его совместный концерт с актрисой Алисой Фрейндлих, который планировался на 21 июня в Московском международном Доме музыки. Выступление перенесли на осень — оно состоится 12 сентября.