Путин поручил наращивать удары по объектам ВПК Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что массированные групповые удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины и обеспечивающей его инфраструктуре должны быть продолжены. Об этом он сообщил в пятницу, 3 июля, в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск.
— Нанесение массированных групповых ударов по инфраструктуре военно-промышленного комплекса Украины и объектам, обеспечивающим ее функционирование, должно быть продолжено, — сказал Путин.
Глава государства также поручил продолжить анализ вовлеченности каждого, кто подстрекает к продолжению конфликта на Украине, для принятия ответных решений. Командующий группировкой «Север» Евгений Никифоров доложил президенту, что полностью исключить пролеты украинских БПЛА вглубь России пока не удается — для этого наращиваются возможности систем разведки и поражения, говорится на сайте Кремля.
Минобороны также сообщило, что Вооруженные силы в ночь на 2 июля атаковали Киев беспилотниками, баллистическими и крылатыми ракетами. Целью удара, по словам представителей ведомства, были военно-промышленные и топливные объекты.
Так, во время массированного «удара возмездия» было поражено предприятие в Киеве, выпускающее системы управления для ракет «Фламинго» и Fire Point. Позже начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о результатах атаки.