В Белгороде после ракетной атаки ВСУ возникли перебои с водой и светом

Утром 3 июля Белгород и Белгородский округ уже подвергались ракетному обстрелу. Ракетную опасность объявили около 06:00. После серии взрывов региональный оперативный штаб сообщил о попаданиях и повреждении энергетической инфраструктуры. На территории одного из инфраструктурных объектов начался пожар, на место направили пожарные расчеты. В течение дня аварийные бригады восстанавливали электроснабжение и водоснабжение, однако вечером в городе вновь объявили ракетную опасность.