Риски падений и когнитивных нарушений начнут учитывать на диспансеризации

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минздрав России расширил перечень факторов риска, которые с 1 сентября начнут учитывать в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, так, например, будет устанавливаться риск падений и когнитивных нарушений. Это следует из приказа министерства, который изучил ТАСС.