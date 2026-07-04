Поиск Яндекса
Ричмонд
+36°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Риски падений и когнитивных нарушений начнут учитывать на диспансеризации

Врачи будут также учитывать результаты скринингового исследования на антитела к гепатиту С в крови.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Минздрав России расширил перечень факторов риска, которые с 1 сентября начнут учитывать в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, так, например, будет устанавливаться риск падений и когнитивных нарушений. Это следует из приказа министерства, который изучил ТАСС.

С 1 сентября в России вступает в силу приказ Минздрава, которым устанавливается новая карта учета профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Согласно документу, теперь ведется учет выявления факторов риска — включены риски падений, остаопоротических переломов и когнитивных нарушений.

Кроме того, теперь в карте диспансеризации будут указывать результаты скринингового исследования на антитела к гепатиту С в крови и оценка вероятности ишемической болезни сердца.