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Герасимов: ВСУ потеряли порядка 2,5 тыс. боевиков на Купянском направлении с мая

Потери украинских войск на Купянском направлении в Харьковской области с 10 мая составили около 2,5 тысячи военнослужащих. Об этом президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерий Герасимов.

В ходе доклада верховному главнокомандующему Герасимов привёл данные об уничтоженной живой силе и технике противника на данном участке фронта. По его словам, среди потерь — более 550 военнослужащих морской пехоты. Также ликвидированы 772 единицы вооружения и военной техники. Других деталей относительно оперативной обстановки на направлении начальник Генштаба не привёл.

Ранее шведский аналитик Ларс Берн заявил о возможных потерях Вооружённых сил Украины в размере 2,4 миллиона военнослужащих с начала специальной военной операции. По его оценке, эта цифра является ошеломляющей, тогда как ранее речь шла о потерях от одного до полутора миллионов человек. Аналитик сослался на данные из взломанных внутренних баз украинской армии. Отмечалось также, что Киеву приходится искать новые способы восполнения дефицита личного состава, в том числе расформировывать подразделения на фоне больших потерь.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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