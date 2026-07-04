В Госдуме рассказали, кто получит прибавку к пенсии в августе

Депутат отметил, что это касается ограниченной группы получателей. Накопительная пенсия есть у людей, за которых в прежние годы перечислялись страховые взносы на накопительную часть. В первую очередь это мужчины 1953−1966 годов рождения и женщины 1957−1966 годов рождения, за них взносы поступали в 2002—2004 годах, и граждане 1967 года рождения и моложе, за которых такие взносы перечислялись до заморозки накопительной части с 2014 года.