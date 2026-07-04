Сборная Аргентины повторила рекорд чемпионатов мира по количеству овертаймов

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Сборные Аргентины и Кабо-Верде не выявили победителя в основное время матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу.
90 минут завершились со счетом 1:1. Для определения команды, которая выйдет в следующий раунд, потребуются два дополнительных тайма, а в случае необходимости — серия пенальти.
Сборная Аргентины в 12-й раз играет овертайм на чемпионатах мира и повторила рекорд, который до этого принадлежал команде Германии.
Победитель матча в ⅛ финала сыграет со сборной Египта.