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Сборная Аргентины повторила рекорд чемпионатов мира по количеству овертаймов

Аргентинцы завершили вничью основное время матча 1/16 финала с командой Кабо-Верде.

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Сборные Аргентины и Кабо-Верде не выявили победителя в основное время матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу.

90 минут завершились со счетом 1:1. Для определения команды, которая выйдет в следующий раунд, потребуются два дополнительных тайма, а в случае необходимости — серия пенальти.

Сборная Аргентины в 12-й раз играет овертайм на чемпионатах мира и повторила рекорд, который до этого принадлежал команде Германии.

Победитель матча в ⅛ финала сыграет со сборной Египта.