Врач рассказала, сколько арбуза можно съесть в день без вреда для здоровья

ВЛАДИВОСТОК, 4 июл — РИА Новости. Взрослому человеку в день можно есть не больше 800 граммов арбуза в несколько приемов, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
«Безопасная порция арбуза за один прием — 200 — 300 граммов мякоти — примерно один-два ломтика. В день взрослому можно до 500 — 800 граммов», — сказала Ямилова.
По ее словам, это количество лучше распределять на два-три приема пищи.