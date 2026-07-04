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В США при шторме перевернулась лодка с десятью людьми, погибли трое детей

Трое детей погибли при шторме на озере в США.

Источник: Комсомольская правда

Трое детей стали жертвами внезапного шторма в США. Трагедия произошла на озере Женева, расположенном в штате Висконсин, информирует телеканал CBS.

Сообщается, что шторм перевернул лодку, в которой находились десять человек.

«Три человека погибли во время сильного шторма на озере Женева в штате Висконсин в результате опрокидывания лодки», — сказано в сообщении.

Источник сообщил телеканалу, что все три жертвы — дети не старше 13 лет.

Год назад десять девочек погибли в лагере для детей американской элиты при наводнении в Техасе.

Ранее в Башкирии мама ненадолго оставила троих детей без присмотра, и это обернулось трагедией — дети погибли на пожаре.

Тем временем Следственный комитет (СК) опубликовал видео с места обнаружения тела 12-летней девочки, пропавшей накануне в Тосненском районе Ленинградской области.

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