В Хабаровске в этом году благоустроят около 170 дворов

«Хотелось бы поблагодарить мэра Хабаровска за то, что под его руководством администрация города развивает программу муниципальных грантов. Перед тем как подать заявку, мы провели работу с собственниками. Совместно с жителями определили перечень работ, который необходимо сделать. Допустим, здесь у дома № 15 по улице Краснореченской приведено в порядок не только дорожное полотно и выходы из подъездов, но и оборудованы парковочные карманы. В рамках данной программы общая сумма была в районе 2 млн рублей, 10% — это средства собственников», — рассказал представитель управляющей компании Игорь Синицын.