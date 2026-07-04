Мэр Хабаровска провел рабочий объезд дворовых территорий Индустриального района, где работы ведутся по различным муниципальным, региональным и федеральным программам. В ходе инспекции градоначальник проверил ход благоустройства на улице Союзной и двух объектах на улице Краснореченской, а также оценил общие темпы работ, сообщает пресс-служба администрации краевого центра.
На улице Союзной, 26 в рамках федеральной программы «Благоустройство дальневосточных дворов» в этом году запланировано обустройство современной детской площадки. Проект предусматривает укладку безопасного ударопоглощающего резинового покрытия, установку игровых зон для малышей, а также монтаж спортивно-игрового оборудования для детей в возрасте от 8 до 14 лет.
В Хабаровске в этом году благоустроят около 170 дворов. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске в этом году благоустроят около 170 дворов. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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«Мы согласовали проект с жильцами. Конечно, президентская программа “Благоустройство дальневосточных дворов” — это весомая поддержка для нас. Благодаря федеральным средствам жители получат прекрасный двор, где можно будет проводить время семьями», — прокомментировала представитель управляющей компании Анна Ардован.
На улице Краснореченской в двух дворах завершился ремонт внутриквартальных проездов — дорожники уложили новый асфальт вдоль жилых домов. В прошлом году собственники вместе с управляющей компанией объединились, подали заявку на муниципальный грант — и выиграли.
В Хабаровске в этом году благоустроят около 170 дворов. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске в этом году благоустроят около 170 дворов. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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«Хотелось бы поблагодарить мэра Хабаровска за то, что под его руководством администрация города развивает программу муниципальных грантов. Перед тем как подать заявку, мы провели работу с собственниками. Совместно с жителями определили перечень работ, который необходимо сделать. Допустим, здесь у дома № 15 по улице Краснореченской приведено в порядок не только дорожное полотно и выходы из подъездов, но и оборудованы парковочные карманы. В рамках данной программы общая сумма была в районе 2 млн рублей, 10% — это средства собственников», — рассказал представитель управляющей компании Игорь Синицын.
В Хабаровске в этом году благоустроят около 170 дворов. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске в этом году благоустроят около 170 дворов. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
В Хабаровске в этом году благоустроят около 170 дворов. Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска.
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Обновление придомовых территорий в Хабаровске ведется комплексно. Помимо президентской программы «Дальневосточные дворы», инициированной главой государства Владимиром Путиным и поддержанной полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым, в городе действуют муниципальные гранты, федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», а также механизм поддержки ТОС. Финансирование территориальных общественных самоуправлений по решению губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина, поддержавшего инициативу граждан, увеличено до 1 миллиарда рублей на период до 2030 года.
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратил особое внимание на то, что успешное благоустройство напрямую зависит от сплоченности соседей, активности управляющих компаний и контроля со стороны самих собственников.
«В этом году по всем действующим программам в Хабаровске будет приведено в порядок около 170 дворовых территорий. Это огромный объем работы, который стал возможен благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина, полпреда Юрия Петровича Трутнева и губернатора Дмитрия Викторовича Демешина. Но главным двигателем перемен всегда остаются сами жители. Там, где люди активны, дворы преображаются на глазах. Я призываю всех хабаровчан: относитесь принципиально к своей территории, это ваше имущество. Голосуйте, участвуйте в программах и преображайте свои дворы», — подчеркнул Сергей Кравчук.
Работы по благоустройству дворовых территорий в Хабаровске продолжатся в течение всего летнего сезона.