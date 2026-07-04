Мошенники выманили у жителей ЕАО более полумиллиона за неделю

Прокуратура ЕАО представила свежую сводку по мобильному и интернет мошенничеству. С начала года от действий преступников пострадали 108 человек, а общий ущерб составил 40 млн 935 тыс. рублей. Только за минувшую неделю у двух жителей региона похищено 501 тыс. рублей. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.